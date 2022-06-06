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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:59

В Польшу после объявления Лондона о поставке Украине РСЗО прибыл британский самолет

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вслед за сообщением Лондона о решении поставить Украине партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) в понедельник в Польшу прибыл британский тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, следует из данных западных авиаресурсов.

Самолет, способный перевозить до 75 тонн груза, совершил посадку на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Ранее в понедельник Минобороны Великобритании сообщило, что Лондон направит Украине РСЗО M270 в ответ на запрос Киева о поставке высокоточного оружия большой дальности.

"Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня, чтобы помочь стране защитить себя от российской агрессии", - говорилось в сообщении. В нем не указывалось, сколько таких систем Лондон решил предоставить Киеву.

"Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1", - отмечалось в нем. Передаваемые РСЗО, как утверждается в сообщении, будут способны вести огонь на расстояние до 80 км.

Военное ведомство также указало, что украинских военных будут обучать использованию РСЗО на территории Великобритании.

Ранее о решении передать Украине четыре американских комплекса РСЗО HIMARS, способных вести огонь на дальность не менее 70 км, объявили США.

Хроника 24 февраля – 06 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Украина Польша
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