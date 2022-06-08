Додон предупредил о подготовке объединения Молдавии и Румынии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Отправленный под домашний арест экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон утверждает, что идет подготовка к присоединению Молдавии к Румынии.

"Готовится военное и политическое присоединение страны к Румынии, с отказом от нейтралитета. Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение с соседним государством, которое впоследствии попытается формализовать и юридически легализовать парламентское большинство PAS (правящая пропрезидентская партия - ИФ). Это проделают через захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, как уже было в истории нашего народа в начале прошлого века", - написал Додон в среду в соцсети.

Он предположил, что молдавские власти, провоцируя в стране "намеренную дестабилизацию", объявят, "что в Молдавию будет завезено летальное оружие и, возможно, прибудут иностранные войска". По его мнению, "все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии".

Додон был задержан 24 мая после обысков в его доме, офисах, родительском доме и других помещениях. Суд Кишинева отправил его под домашний арест на 30 суток. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "пассивная коррупция", "получение финансирования политической партией от преступной организации", "незаконное обогащение" и "госизмена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию". Находясь под домашним арестом, Додон, который, практически ушел из политики в последние полгода, стал в соцсетях активно критиковать нынешние власти.