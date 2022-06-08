Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Додон предупредил о подготовке объединения Молдавии и Румынии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Отправленный под домашний арест экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон утверждает, что идет подготовка к присоединению Молдавии к Румынии.

"Готовится военное и политическое присоединение страны к Румынии, с отказом от нейтралитета. Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение с соседним государством, которое впоследствии попытается формализовать и юридически легализовать парламентское большинство PAS (правящая пропрезидентская партия - ИФ). Это проделают через захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, как уже было в истории нашего народа в начале прошлого века", - написал Додон в среду в соцсети.

В миреПартия Додона инициирует отставку правительства МолдавииЧитать подробнее

Он предположил, что молдавские власти, провоцируя в стране "намеренную дестабилизацию", объявят, "что в Молдавию будет завезено летальное оружие и, возможно, прибудут иностранные войска". По его мнению, "все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии".

Додон был задержан 24 мая после обысков в его доме, офисах, родительском доме и других помещениях. Суд Кишинева отправил его под домашний арест на 30 суток. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "пассивная коррупция", "получение финансирования политической партией от преступной организации", "незаконное обогащение" и "госизмена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию". Находясь под домашним арестом, Додон, который, практически ушел из политики в последние полгода, стал в соцсетях активно критиковать нынешние власти.

Молдавия Румыния Игорь Додон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Швейцарии начался суд над Йозефом Блаттером и Мишелем Платини

Песков отметил, что Лондон не просил об обмене взятых в плен в Мариуполе британцев

Совфед одобрил законы о предельном сроке исполнения в РФ решений ЕСПЧ

В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, один человек погиб

Военная операция на Украине

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

Транзит газа из Польши в Венгрию через Украину менее чем за месяц вырос в 3 раза

Транзит газа из Польши в Венгрию через Украину менее чем за месяц вырос в 3 раза

Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 8 июня

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });