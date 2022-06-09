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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Конфискованную Грецией иранскую нефть вернут Тегерану

Конфискованную Грецией иранскую нефть вернут Тегерану
Нефтяной танкер в Эгейском море
Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Греции Ахмад Надери подтвердил, что, после отмены Грецией решения, позволяющего США конфисковать часть иранской нефти с задержанного танкера, нефть вернут Тегерану, сообщает в четверг агентство ИРНА.

"После наших инициатив апелляционный суд Греции отменил первоначальное решение о конфискации иранской нефти", - написал Надери в официальном твиттере посольства. Он отметил, что теперь вся нефть будет возвращена Ирану.

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Посол добавил, что Иран и Греция продолжат вести переговоры по этому вопросу, пока не будет обеспечено полное выполнение решения суда.

В апреле этого года из-за санкций ЕС Греция конфисковала судно Lana под иранским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту. Вскоре судно отпустили, но в мае греческий суд постановил, что США могут конфисковать часть груза иранской нефти, находившегося на борту судна, что вызвало резкий протест со стороны Ирана.

нефть Греция Иран
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