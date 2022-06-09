Еврокомиссия на следующей неделе даст заключение по заявке Украины на членство в ЕС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) обсудит и сформулирует в течение следующей недели свое мнение по заявкам Украины, Грузии и Молдавии на статус кандидатов на вступление в ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Это вопрос, который, несомненно, будет обсуждаться лидерами ЕС во время следующего Европейского совета (23-24 июня - ИФ). И комиссия рассмотрит это досье, а также сформулирует свое мнение (...) к Европейскому совету. График, который существует на данный момент, предусматривает, что коллегия проведет аналитические дебаты по этому вопросу в будущий понедельник (13 июня - ИФ)", - сообщил пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"А во время ежедневного заседания она даст свои заключения. Это будет в пятницу, 17 июня", - добавил Мамер.

Отвечая на дополнительный вопрос, он объяснил, что общие дебаты членов ЕК перед принятием решений по "особо важным политическим досье" являются обычной практикой.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале 10-11 марта 2022 года поручили Еврокомиссии изучить заявки на вступление в ЕС Украины, Грузии и Молдавии и дать им оценку.

В четверг конференция председателей политических фракций Европарламента приняла заявление в адрес глав государств и правительств в перспективе Европейского совета 23-24 июня.

В документе содержится призыв к европейским лидерам "высказаться по просьбам о вступлении в Европейский союз Украины, Республики Молдавии и Грузии".

"Европейский союз должен проявить мужество, решимость и дальновидность в контексте" конфликта на Украине и "ухудшающейся международной среды", говорится в заявлении руководителей европарламентских фракций. "Европейский союз должен быть надежным партнером и заслуживающим доверия геополитическим игроком на высоте своих принципов и ценностей, проявив солидарность с теми, кто защищает те же идеалы", - также отмечается в нем.