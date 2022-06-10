Байден призвал Конгресс принять срочные меры по снижению цен

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу призвал Конгресс принять законы с целью как можно скорее добиться снижения цен в стране.

"Моя администрация продолжит делать все возможное, чтобы снизить цены для американского народа. Конгресс также должен принять срочные меры", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден призвал Конгресс принять закон, который позволит сократить в этом месяце расходы на перевозки и соответственно понизит цены на товары. Кроме того, речь идет о законодательстве, которое будет способствовать сокращению платежей за электроэнергию и отпускаемые по рецепту лекарства для семей.

Также, по мнению Байдена, Конгресс мог бы провести налоговую реформу, благодаря которой "самые богатые американцы и крупные корпорации платили бы справедливые налоги".

"Это самое важное, что Конгресс может сделать сейчас, чтобы помочь семьям и поддержать усилия Федеральной резервной системы по снижению инфляции", - подчеркивается в заявлении президента США.

Байден напомнил, что жители США в связи с последствиями ситуации вокруг Украины столкнулись со значительным повышением цен на газ, прочие энергоресурсы и на продовольствие.