Ракета компании Astra не смогла вывести на орбиту спутники

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Из-за технических проблем американская сверхлегкая ракета Rocket 3.3, стартовавшая в воскресенье, не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника Tropics, сообщила компания-разработчик носителя Astra Space.

"У нас был штатный полет первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту", - говорится в сообщении компании.

Rocket 3.3 была запущена с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 13:43 по времени Восточного побережья США (20:43 мск).

На околоземную орбиту она должна была вывести пару малых спутников NASA, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов. Это первая группа таких спутников для создания орбитальной группировки. В рамках программы NASA по наблюдению за структурой осадков и интенсивностью штормов предполагается вывести на орбиту еще четыре спутника в ходе последующих двух запусков.

Свой первый успешный запуск стартап Astra Space совершила в ноябре прошлого года. Тогда ракета-носитель Rocket 3.2 стартовала на орбиту с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США из Аляски.

До этого американская компания, начавшая испытание своих легких носителей в 2018 году, не совершила ни одного полностью успешного запуска. Все они были либо неудачными, либо частично удачными.

Носитель Rocket представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 метров и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора Astra Space Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить компании занять серьезные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного вывода на орбиту груза, который заказывается Пентагоном за трое-четверо суток до старта.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы DARPA Launch Challenge.