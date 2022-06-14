В Киргизии заявили, что Таджикистан эвакуирует своих граждан из киргизского анклава Ворух

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Таджикские власти приступили к эвакуации своих граждан из анклава Ворух в Киргизии, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в администрации Баткенской области Киргизии.

"Примерно в 09:25 (06:25 мск) началась эвакуация граждан Таджикистана из Воруха (крупнейший таджикский анклав в Киргизии - ИФ)", - сказал представитель обладминистрации.

По его словам, таджикская сторона, после произошедшей во вторник утром перестрелки, начала усиливать пограничные наряды в селах Самаркандек, Чон-Талаа, Кок-Таш Баткенского района.

По данным погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии, во вторник около 07:00 (04:00 мск) в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста "Кех" Таджикистана был произведен выстрел в сторону киргизского пограничного поста "Булак-Башы". В ответ с киргизской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.

Несмотря на состоявшийся телефонный разговор пограничного представителя Киргизии по Баткенской области и пограничного представителя Таджикистана по Согдийской области, в 7:50 (04:50 мск) таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 (05:10 мск) перестрелка прекратилась.

Обстановка на киргизско-таджикском участке границы характеризуется как напряженная. В данное время проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации.

Между тем, таджикское издание "Азия-Плюс" в своем телеграм-канале сообщило, что в результате очередной перестрелки на таджикско-киргизской границе погиб солдат-срочник Таджикистана.

Издание отмечает, что сегодня утром в местности "Кех" в 10 км от центра джамоата Ворух города Исфара, началась перестрелка между таджикскими и кыргызскими пограничниками.

Официальные власти Таджикистана пока не комментировали происходящее.