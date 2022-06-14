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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Сауленко сообщил о подготовке порта Бердянска к отправке зерна

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Порт Бердянска будет готов к перевалке зерна, возможны поставки пшеницы в Турцию, заявил глава временной администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.

"У нас есть перспективы заключения контрактов с Турцией", - сказал он российским и иностранным журналистам.

По словам Сауленко, собранное в Бердянском районе зерно уже готово к продаже. "Зерно пойдет отсюда (через порт) 100%. Зерна достаточно много в районе. Учитывая то, что у нас скоро будет новый урожай, и надо будет освобождать складские помещения, с имеющимся зерном нужно что-то делать. И фермерам нужно его продать, чтобы заработать", - отметил глава администрации.

По его словам, инфраструктура порта Бердянска восстановлена, гавань готова к работе.

"Надо понимать, что на данный момент крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта восстановлены. Готовы службы лоцманские и те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки. Можно сказать, что порт уже в рабочем состоянии", - сказал Сауленко.

Бердянский район Александр Сауленко
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