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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

В Бердянске фиксируют возвращение уехавших жителей и приток переселенцев из Мариуполя

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Жители Бердянска возвращаются в город, власти фиксируют большой поток людей, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.

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"Большинство жителей осталось. Даже те, кто уехал в Запорожье и другие города севернее, сейчас возвращаются. Сейчас на границе поток оттуда в три-четыре раза больше потока отсюда. Потому что понимают, где мир и спокойная жизнь", - сказал он.

Сауленко также сообщил, что Бердянск принял большое число жителей Мариуполя, власти помогают им с работой.

"У нас очень много переселенцев из Мариуполя. Они полюбили Бердянск, хотят тут остаться и ищут работу - мы будем им помогать. (. . .) Стараемся привлечь мариупольцев, чтобы они стали бердянцами", - сказал он.

Украина Бердянск
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