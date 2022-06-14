В Госдуме заявили о готовности Сирии признать независимость ДНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Сирии Фейсал Микдад во вторник заявил о готовности признать независимость Донецкой народной республики, сообщил координатор группы по связям Госдумы и парламента САР Дмитрий Саблин.

"МИД Сирийской арабской республики будет рекомендовать признать ДНР, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад", - сказал Саблин "Интерфаксу".

По его словам, соответствующее обращение главы ДНР Дениса Пушилина привезла в Дамаск министр иностранных дел республики Наталья Никанорова.

Саблин в настоящее время посещает САР для участия в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни. Также в Сирию приехала делегация ДНР во главе с Никаноровой.

Как сообщил парламентарий, он рассказал министру о ситуации в зоне проведения специальной военной операции, "о наемниках из 55 стран, которые воюют против нас на Донбассе, как они делали это и в Сирии". "Рассказал об освобождении Мариуполя и нашей работе по спасению его жителей. О подготовке Мариупольского трибунала над нацистами, чьи руки в крови мирных жителей", - добавил он.

Саблин напомнил, что возможность признания ДНР предварительно обсуждалась на встрече российской делегации с президентом САР Башаром Асадом в декабре 2021 года.

По его словам, Микдад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом и напомнил, что несколько лет назад бои шли в непосредственной близости от здания МИД САР.