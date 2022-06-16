Эксперты сочли, что КНДР готовится к серии ядерных испытаний

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению туннелей на северокорейском ядерном полигоне Пунгери могут свидетельствовать о подготовке КНДР к серии ядерных испытаний, считают эксперты.

Как сообщает агентство Yonhap, "недавние спутниковые фотоснимки ядерного полигона Северной Кореи показали активность, которая может свидетельствовать о проведении дополнительных ядерных испытаний".

Оно ссылается на анализ снимков, сделанный базирующимся в Вашингтоне аналитическим центром Beyond Parallel, который заявил, что "самые последние спутниковые фотоснимки показали строительство новых или модификацию существующих зданий, что может свидетельствовать об усилиях по дальнейшему восстановлению объекта для будущих испытаний".

В частности, снимки, полученные во вторник, демонстрируют новую строительную активность на полигоне в районе туннеля №4.

В сообщении Beyond Parallel отмечается, что работы в туннеле №3, которые начались около четырех месяцев назад, "по-видимому, к настоящему время завершены и объект готов к седьмому ядерному испытанию, о котором часто упоминается".

Глава МИД Южной Кореи Пак Чжин во вторник выразил мнение, что Северная Корея завершила подготовку к очередному ядерному испытанию, и теперь "не хватает лишь политического решения".

Американский спецпредставитель по Северной Корее Сон Ким также считает, что КНДР завершила подготовку и может провести испытания в любой момент.

6 июня генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство фиксирует активность на полигоне и считает это признаком возможной подготовки к испытанию ядерного оружия. Он также сообщил, что, по данным агентства, продолжаются работы на северокорейском ядерном объекте в Йонбене.

Пунгери является крупнейшим ядерным полигоном в КНДР. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

На полигоне есть четыре туннеля, которые были разрушены в 2018 году. Работы по сносу проводились в присутствии небольшой группы приглашенных иностранных журналистов. Эксперты считают, что туннели №1 и №2 не пригодны для восстановления.

Ранее о восстановительных работах на полигоне сообщала южнокорейская разведка.

В Южной Корее и США высказываются растущие опасения по поводу возможного ядерного испытания в КНДР, которое связывают с испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты, проведенным Севером в марте. Эксперты предполагают, что КНДР готовится испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено в боеголовках баллистических ракет.