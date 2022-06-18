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Коррекция орбиты МКС грузовым кораблём Cygnus перенесена на 20 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) грузовым космическим кораблём Cygnus компании Northrop Grumman, которая станет первым программным манёвром подобного рода для американских кораблей с 2011 года, перенесена с субботы на 20 июня, сообщило NASA.

В миреГрузовой корабль Cygnus скорректирует орбиту МКС 18 июняГрузовой корабль Cygnus скорректирует орбиту МКС 18 июняЧитать подробнее

"Специалисты центра управления полётом Международной космической станции приняли решение перенести первую ограниченную коррекцию орбиты МКС грузовым кораблём Cygnus Northrop Grumman с субботы на понедельник, чтобы уточнить длительность и масштаб операции после орбитального манёвра по уклонению от космического мусора, осуществлённого в четверг", - говорится в сообщении на сайте управления.

Планируется, что в результате включения ориентируемого двигателя корабля будет изменена высота орбиты станции.

Ранее в четверг высота орбиты МКС была изменена в результате орбитального манёвра, осуществлённого с помощью двигателей российского грузового корабля "Прогресс-МС20" для уклонения от космического мусора.

В 2018 году NASA уже испытывало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота орбиты станции изменилась почти на 90 метров.

Перед текущей миссией корабль был модифицирован для выполнения этой задачи и теперь стало возможным существенно изменять орбиту станции.

Грузовой космический корабль Cygnus прибыл на МКС 21 февраля этого года, доставив на станцию около 3,7 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Отчаливание "грузовика" от станции намечено на 23 июня. Покинув МКС, он заберет с собой мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУП NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 17-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

После прекращения программы полётов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты станции и манёвров уклонения от космического мусора используются только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.

NASA Cygnus Northrop Grumman
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