Коррекция орбиты МКС грузовым кораблём Cygnus перенесена на 20 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) грузовым космическим кораблём Cygnus компании Northrop Grumman, которая станет первым программным манёвром подобного рода для американских кораблей с 2011 года, перенесена с субботы на 20 июня, сообщило NASA.

"Специалисты центра управления полётом Международной космической станции приняли решение перенести первую ограниченную коррекцию орбиты МКС грузовым кораблём Cygnus Northrop Grumman с субботы на понедельник, чтобы уточнить длительность и масштаб операции после орбитального манёвра по уклонению от космического мусора, осуществлённого в четверг", - говорится в сообщении на сайте управления.

Планируется, что в результате включения ориентируемого двигателя корабля будет изменена высота орбиты станции.

Ранее в четверг высота орбиты МКС была изменена в результате орбитального манёвра, осуществлённого с помощью двигателей российского грузового корабля "Прогресс-МС20" для уклонения от космического мусора.

В 2018 году NASA уже испытывало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота орбиты станции изменилась почти на 90 метров.

Перед текущей миссией корабль был модифицирован для выполнения этой задачи и теперь стало возможным существенно изменять орбиту станции.

Грузовой космический корабль Cygnus прибыл на МКС 21 февраля этого года, доставив на станцию около 3,7 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Отчаливание "грузовика" от станции намечено на 23 июня. Покинув МКС, он заберет с собой мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУП NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 17-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

После прекращения программы полётов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты станции и манёвров уклонения от космического мусора используются только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.