Грузовой корабль Cygnus скорректирует орбиту МКС 18 июня

Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman в субботу проведет коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), что станет первым полноценным манёвром подобного рода для американских кораблей с 2011 года, сообщается на сайте NASA.

"В субботу, 18 июня, космический корабль Cygnus проведет свою первую ограниченную коррекцию орбиты Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте управления.

Планируется, что в результате включения ориентируемого двигателя корабля будет изменена высота орбиты станции.

Ранее во вторник высота орбиты МКС была изменена в результате орбитального маневра, осуществлённого с помощью двигателей российского грузового корабля "Прогресс МС-20" для уклонения от космического мусора.

По данным американского космического ведомства, теперь время работы ориентируемого двигателя Cygnus будет короче, чем планировалось ранее, чтобы обеспечить в будущем благоприятные условия для проведения орбитальных маневров российским пилотируемым кораблем "Союз" и возвращения экипажей на Землю в сентябре этого года.

В 2018 году NASA уже испытывало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота станции изменилась почти на 90 метров.

Перед текущей миссией корабль был модифицирован для выполнения этой задачи и теперь стало возможным существенно изменять орбиту станции.

Грузовой космический корабль Cygnus прибыл на МКС 21 февраля этого года, доставив на станцию около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Отчаливание "грузовика" от станции намечено на 23 июня. Покинув МКС, он заберет с собой мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУП NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 17-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

После прекращения программы полетов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от космического мусора используются только российские корабли "Прогресс МС".