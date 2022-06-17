Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Грузовой корабль Cygnus скорректирует орбиту МКС 18 июня

Грузовой корабль Cygnus скорректирует орбиту МКС 18 июня
Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman в субботу проведет коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), что станет первым полноценным манёвром подобного рода для американских кораблей с 2011 года, сообщается на сайте NASA.

"В субботу, 18 июня, космический корабль Cygnus проведет свою первую ограниченную коррекцию орбиты Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте управления.

Планируется, что в результате включения ориентируемого двигателя корабля будет изменена высота орбиты станции.

Ранее во вторник высота орбиты МКС была изменена в результате орбитального маневра, осуществлённого с помощью двигателей российского грузового корабля "Прогресс МС-20" для уклонения от космического мусора.

По данным американского космического ведомства, теперь время работы ориентируемого двигателя Cygnus будет короче, чем планировалось ранее, чтобы обеспечить в будущем благоприятные условия для проведения орбитальных маневров российским пилотируемым кораблем "Союз" и возвращения экипажей на Землю в сентябре этого года.

В 2018 году NASA уже испытывало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота станции изменилась почти на 90 метров.

Перед текущей миссией корабль был модифицирован для выполнения этой задачи и теперь стало возможным существенно изменять орбиту станции.

Грузовой космический корабль Cygnus прибыл на МКС 21 февраля этого года, доставив на станцию около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Отчаливание "грузовика" от станции намечено на 23 июня. Покинув МКС, он заберет с собой мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУП NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 17-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

После прекращения программы полетов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от космического мусора используются только российские корабли "Прогресс МС".

NASA Cygnus МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шольц заявил, что санкции против РФ сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

Макрон заявил, что может посетить Россию с визитом при определенных условиях

Макрон заявил, что может посетить Россию с визитом при определенных условиях

Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });