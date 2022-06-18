Синоптики Европы предупредили о высокой угрозе пожаров в Испании, Франции, Италии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Значительной части Испании, долине реки Рона во Франции, частично материковой Италии грозит высокая вероятность возникновения пожаров в связи с аномальной жарой, установившейся в западной части Средиземноморья, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на европейских метеорологов.

По информации службы экстренного спутникового картографирования ЕС "Коперник", также высок риск возникновения пожаров на итальянских островах Сардиния и Сицилия.

Власти ЕС уже выделили 12 пожарных самолетов и вертолетов на случай помощи странам, которые грозят пожары этим летом.

Между тем, во Франции и Испании температура превысила 40 градусов по Цельсию, а в Германии - 38 градусов. Французские метеорологи прогнозируют, что в субботу во Франции температура может достигнуть 43 градусов по Цельсию, пока грозы, идущие с Атлантического океана, не понизят ее.

Ранее эксперты предупреждали, что климатические изменения сделают аномальную жару частым явлением и в июне, а не только в июле и августе, как раньше.