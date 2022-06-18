Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

В ряде районов Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары

В ряде районов Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещают в разных частях Франции из-за установившейся жары. Как сообщает "Би-би-си", в частности, концерты и другие массовые скопления людей под запретом в департаменте Жиронда.

Запрещены также массовые мероприятия в помещениях, не оборудованных системами кондиционирования воздуха. Причем СМИ отмечают, что в этих условиях растет потребления электричества, электроэнергию уже приходится импортировать из соседних стран.

На этой неделе температура воздуха во Франции поднималась до 40 градусов Цельсия. Как ожидается, пик жары придется на субботу 18 июня.

В этом году летний зной пришел в страну раньше обычного. Причиной такой погоды стали массы горячего воздуха из Северной Африки.

Также очень жаркая погода пришла в Испанию, Италию и Великобританию. В Испании в эти выходные прогнозируют до 43 градусов, в Великобритании - до 33 градусов. Уровень крупнейшей итальянской реки По упал настолько, что из-под воды начали показываться обломки кораблей.

Как отмечают ученые, сильная жара устанавливается все чаще и эти периоды длятся все дольше. Эксперты связывают это с глобальным потеплением.

Франция Испания Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июня

Россия считает необоснованными обвинения в "бряцании ядерным оружием"

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

FATF ограничит роль и влияние в ней России из-за событий на Украине

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Что произошло за день: пятница, 17 июня

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });