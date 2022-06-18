В ряде районов Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещают в разных частях Франции из-за установившейся жары. Как сообщает "Би-би-си", в частности, концерты и другие массовые скопления людей под запретом в департаменте Жиронда.

Запрещены также массовые мероприятия в помещениях, не оборудованных системами кондиционирования воздуха. Причем СМИ отмечают, что в этих условиях растет потребления электричества, электроэнергию уже приходится импортировать из соседних стран.

На этой неделе температура воздуха во Франции поднималась до 40 градусов Цельсия. Как ожидается, пик жары придется на субботу 18 июня.

В этом году летний зной пришел в страну раньше обычного. Причиной такой погоды стали массы горячего воздуха из Северной Африки.

Также очень жаркая погода пришла в Испанию, Италию и Великобританию. В Испании в эти выходные прогнозируют до 43 градусов, в Великобритании - до 33 градусов. Уровень крупнейшей итальянской реки По упал настолько, что из-под воды начали показываться обломки кораблей.

Как отмечают ученые, сильная жара устанавливается все чаще и эти периоды длятся все дольше. Эксперты связывают это с глобальным потеплением.