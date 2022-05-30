Венгрия поддержала идею о выводе поставок нефти по "Дружбе" из-под эмбарго

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Идея, согласно которой санкции ЕС на какое-то время не коснутся нефтепровода, по которому Венгрия получает российскую нефть - это шаг в правильном направлении, заявил в понедельник венгерский премьер Виктор Орбан.

"Вариант с нефтепроводом - это хороший подход", - заявил он журналистам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе. При этом Орбан не уточнил, как долго, по его мнению, должно действовать разрешение на получение Венгрией нефти таким образом.

"Однако нам нужны гарантии, что в случае проблем с нефтепроводом, который проходит по территории Украины, мы сможем получать российскую нефть из других источников", - добавил он.

Ранее премьер подтвердил, что на данный момент у стран ЕС нет компромисса по поводу нефтяного эмбарго против России.

В воскресенье Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Еврокомиссия (ЕК) направила странам-членам ЕС предложение, которое предусматривает при отказе от российской нефти, поставляемой морским путем, отсрочить введение ограничений на поставки топлива по нефтепроводу "Дружба".

"Это предложение дало бы больше времени Венгрии, которая выступает против сделки, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. В нем также будут учтены озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику", - говорится в сообщении.

Согласно предложению, государства-члены ЕС постепенно должны отказаться от импорта нефти морем через шесть месяцев, а нефтепродуктов - через восемь месяцев. ЕК также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства Евросоюза или третьи страны.

Постпреды стран ЕС обсуждали тему эмбарго в воскресенье и понедельник, однако, по сообщению западных СМИ, к соглашению не пришли.