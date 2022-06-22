В Луганске заявили, что украинские части в Горском и Золотом оказались в котле

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Группировка украинской армии в населенных пунктах Горское и Золотое на Луганщине оказалась в "котле". Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Могу сказать, что такое понятие как "котёл" уже применимо к группировке украинских войск, которая находится в Горском и Золотом", - сказал Марочко.

Он отметил, что подразделения союзных сил Народной милиции ЛНР и российской армии за последние несколько суток "имели ряд успехов на Попасненском направлении, был занят ряд населённых пунктов, выбит противник и сейчас там эта местность уже практически зачищается".