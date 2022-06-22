Драги не считает ошибкой решение поставлять оружие Украине

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер Италии Марио Драги заявил, что, несмотря на критику ряда партий, продолжает выступать за отправку вооружений Украине, сообщает агентство ЭФЭ.

"Есть две совершенно разные точки зрения. Одна, которой я придерживаюсь, заключается в том, что Украина должна защищаться, и санкции против России, а также - отправка Украине оружия нужны именно для этого. Другая точка зрения заключается в том, что Украине не нужно защищаться, а санкции и поставки вооружений тоже не нужны", - сказал он, выступая в парламенте.

ЭФЭ отмечает, что этот комментарий прозвучал на фоне споров в итальянских политических кругах по поводу того, как следует реагировать на события на Украине. Так, в рядах ключевых партнеров по возглавляемой Драги правящей коалиции - партии "Лига" и "Движении пять звезд" - звучала критика по поводу передачи Киеву вооружений.

Это привело к тому, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и ряд его единомышленников ранее на этой неделе покинули "Движение пять звезд". Ди Майо считается верным соратником Драги и согласен с его позицией по Украине.