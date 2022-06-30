Нидерланды призвали страны НАТО вооружать Украину даже в ущерб собственной безопасности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Украина должна получать достаточное количество вооружения от стран НАТО, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество систем тяжелого вооружения", - цитирует Рютте газета Politico.

По его словам, важно, чтобы все страны, "у которых все еще есть что-то на полке, доставляли это (на Украину - ИФ)".

"Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине", - заявил Рютте.

При этом премьер-министр Нидерландов отметил, что среди членов НАТО все еще есть страны, которые не решаются поставлять тяжелое вооружение украинской армии. Называть их Рютте не стал.