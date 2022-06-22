В Совете безопасности Белоруссии заявили о сохранении военных угроз у границ страны

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Напряженная обстановка у границ Белоруссии сохраняется, группировка войск стран Запада не уменьшается, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Сегодня на западе от нашей страны находится группировка войск численностью около 30 тыс. Несмотря на завершение учений "Защитник Европы", в которых участвовали более 18 стран, обстановка не стала проще, группировка войск не уменьшилась. В Восточной Европе сегодня проходят пять крупных учений, два из них - на территории сопредельных государств. Полеты авиации продолжаются, ежедневно фиксируется шесть или семь вылетов вдоль наших границ", - сказал Вольфович в среду в Минске в день открытия выставки индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2022".

Как сообщило агентство БелТА, Вольфович заявил, что Белоруссия ни для кого не представляла и никогда не будет представлять угрозы. "Не знаю, какую разведку они проводят. Наверное, они уже давно просветили нашу территорию рентгеновскими лучами и увидели, что мы не представляем угрозы ни для Запада, ни для нашей южной соседки. Украина говорит, что Беларусь может представлять для нее угрозу. Мы никому не угрожали, не угрожаем и не будем угрожать", - добавил госсекретарь.

По его мнению, нынешний мировой порядок подвергается концептуальному переформатированию, ведущие мировые структуры вроде ООН и ОБСЕ теряют авторитет.

"Переговорные площадки используются отдельными странами для достижения своих интересов. Поэтому архитектура международной безопасности сегодня разрушена. Исходя из этого, в геометрической прогрессии растут вызовы и угрозы, которые создают угрозу безопасности для отдельных стран. Им очень сложно противостоять целым политическим блокам, которые преследуют свои цели. Беларусь всегда проводила миролюбивую и дружественную политику, основанную на сотрудничестве и изучении лучших наработок, способствующих обеспечению нашей национальной безопасности", - сказал Вольфович.