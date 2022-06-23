Приговоренный в ДНР к смертной казни марокканец подаст апелляцию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Осужденный на смертную казнь вместе с подданными Великобритании Аслином и Пиннером в ДНР марокканец Брагим Саадун подаст апелляцию на следующей неделе, сообщила "Интерфаксу" адвокат осужденного Елена Веснина.

"Если смертный приговор будет оставлен в силе, будем писать на помилование", - сообщила агентству Веснина.

По ее данным, в случае отказа в помиловании смертная казнь будет реализована через расстрел.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество. Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Кроме того, со ссылкой на информированный источник в силовых структурах ДНР сообщалось о двух американцах, попавших в плен. Они содержатся в изоляторе на территории Донецкой народной республики.