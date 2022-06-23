Премьер Грузии обвинил ЕС в несправедливом отношении к его стране

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым решение Еврокомиссии не предоставлять Грузии на данном этапе статус кандидата в члены Евросоюза.

"Мы заслуживали большего и так поступать было нельзя, это было несправедливо", - заявил Гарибашвили, выступая в четверг перед военнослужащими в реабилитационном центре.

В Церовани (Мцхетский район) в реабилитационном центре находятся военнослужащие, пострадавшие в ходе участия в различных миссиях, включая в Афганистан. Премьер отметил, что Грузия, будучи маленькой страной, многое сделала для укрепления международной безопасности, борьбы с международным терроризмом.

"В сравнении с другими большими народами, у нас была особенная контрибуция везде - в Ираке, Афганистане, Косово, Центральноафриканской республике. (...) Мы в этих войнах пролили много крови", - сказал премьер Грузии.

Гарибашвили напомнил, что в Афганистане в ходе участия в миссии НАТО Грузия потеряла 35 военнослужащих, еще сотни получили за время участия в миссиях тяжелые ранения.

При этом он отметил, что рад за успех Украины и Молдавии в вопросе предоставления им статуса, но все же считает, что Грузия также заслуживала получить статус кандидата в члены ЕС.

"Мы все хорошо понимаем, что сегодня в мире другая конъюнктура, другие очень сложные процессы происходят во всем мире, мы должны встретить это спокойно и продолжать идти вперед, заниматься усилением нашей страны, усилением нашей армии, защитой нашей страны, нашего народа", - заявил премьер.