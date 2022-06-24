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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Премьер Грузии заявил о готовности к консультациям с ЕС по вопросу "деолигархизации"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил о готовности провести консультации с Брюсселем для уточнения термина "деолигархизация", примененное Брюсселем в качестве одного из условий для получения Грузией в будущем статуса кандидата в члены Евросоюза.

"У нас, конечно же, будут консультации с Брюсселем для получения большей конкретики и разъяснений о том, какие есть ожидания, как мы можем осуществить принятие соответствующего закона. (...) Мы, конечно же, углубимся в эту тему. Указанное условие было обозначено для всех трех стран (Грузии, Молдавии и Украины - ИФ)", - сказал премьер в пятницу на брифинге.

При этом Гарибашвили выразил мнение, что в Грузии нет такого вызова. "Но и этот вопрос мы выполним, как и все другие", - пообещал он.

Что касается конкретно бывшего главы правительства и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, то отвечая на вопрос журналистов о том, является ли Иванишвили олигархом, Гарибашвили подчеркнул, что Иванишвили - меценат, но не олигарх. По его словам, Иванишвили более 20 последних лет помогает своей стране.

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"Иванишвили не олигарх. Олигарх - это лицо, которое своим влиянием богатеет за счет государственных ресурсов, у которого есть влиятельный бизнес в Грузии, свои партии и так далее. Иванишвили не получил никаких доходов в Грузии, а наоборот, если что-то заработал за рубежом, он потратил в Грузии. Он меценат", - заявил Гарибашвили.

"Он на заработанные в других странах средства, свои собранные средства посвятил стране и сотни проектов осуществил. Он начал благотворительную деятельность еще со времен (Эдуарда - ИФ) Шеварднадзе и продолжил при (Михаиле - ИФ) Саакашвили", - сказал он, отметив, что Иванишвили в свое время избавил страну от диктаторского режима, антиевропейской силы и его роль была огромной с точки зрения развития Грузии и сближения с Европой.

Что касается его участия в политике на сегодняшний день, то Гарибашвили категорически отверг такие подозрения.

По словам грузинского премьера, на сегодняшний день у Иванишвили никакой роли, статуса в политике нет, он ранее сделал заявление и покинул политику.

"Так что, все спекуляции, клевета являются беспочвенными и нуждаются в подтверждении", - заявил он, отметив, что оппозиция и деструктивные силы пытаются дать такую оценку, что Иванишвили якобы до сих пор участвует в политике, но у этих обвинений нет никаких оснований.

Гарибашвили также ответил на вопрос журналистов о том, намерены ли власти решить проблему политзаключенных.

По его словам, в Грузии политических заключенных нет и не будет. "Политические заключенные были при прежних властях", - отметил он.

Грузия ЕС Ираклий Гарибашвили
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