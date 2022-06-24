В Тбилиси проходит многотысячная акция в поддержку евроинтеграции Грузии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Многотысячная акция в поддержку европейского будущего Грузии проходит в эти часы в центре Тбилиси пред зданием парламента.

Организаторы акции - представители неправительственных организаций - заявили журналистам, что мероприятие носит протестный характер против действующих властей, которые виновны в отказе Брюсселя предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"У меня есть большой опыт не доверять нынешним властям, есть основания не доверять, что они до конца года выполнят взятые обязательства перед Евросоюзом, чтобы получить статус кандидата. Чтобы было хоть какое-то доверие к властям со стороны народа и международного сообщества, пусть отправят на лечение за границу экс-президента Михаила Саакашвили и освободят из заключения гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия", - заявил журналистам один из участников акции, экс-президент Георгий Маргвелашвили.

На акции сообщили собравшимся, что в самое ближайшее время к ним по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Выступления представителей гражданского общества на акции продолжаются.

Между тем, по информации грузинских СМИ, вблизи акции мобилизованы подразделения полиции, спецназа, водометы. Пока никаких инцидентов не было.