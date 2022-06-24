Верховный суд США отменил прецедентное решение, гарантировавшее право на аборт

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США в пятницу отменил прецедентное решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, которое обеспечивало гарантию права на аборт со стороны федеральных властей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, регулирование вопроса абортов переходит в ведение избранных представителей власти.

Ранее в начале мая о планах Верховного суда США пересмотреть прецедент сообщало Politico. Издание отмечало уникальность случая утечки результатов с предварительного обсуждения. Преданная огласке информация вызвала протесты.

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