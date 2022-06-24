Байден раскритиковал решение ВС об отмене конституционных гарантий на аборты

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден в пятницу подверг жесткой критике решение Верховного суда США об отмене конституционных гарантий на аборты и призвал Конгресс разрешить их на федеральном уровне, сообщает ABC News.

"Верховный суд США сегодня отобрал конституционное право, которое было у американского народа и которое он признавал ... Он не ограничил это право, а попросту отобрал", - добавил он.

Такое же мнение высказал и бывший президент США Барак Обама, который назвал решение суда "разрушительным".

В свою очередь другой экс-президент Дональд Трамп поддержал решение Верховного суда, назвав это "огромной победой для всего поколения".

"Это исполнение Конституции, этих прав не должно было быть уже давно", - сказал он.

В свою очередь Комитет по правам человека ООН заявил, что такое решение является "сильным ударом по правам женщин и равенству полов", сообщается на сайте организации.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) выразил опасение, что это решение приведет к росту небезопасных абортов.

"Независимо от того, узаконен аборт или нет, это происходит постоянно. Данные показывают, что ограничение возможности аборта не останавливает людей от стремления к нему", - говорится в заявлении UNFPA.

Верховный суд США в пятницу озвучил решение по делу о запрете на аборты, принятого властями штата Миссисипи. Запрет распространяется на аборты в случаях, когда беременность длится более 15 недель. В суде посчитали такие меры законными. Таким образом, суд де-факто отменил два решения по похожим делам, принятым в 1973 и 1992 годах. Те вердикты давали гражданам дополнительные возможности в случае решения провести аборт.

Хоть дело и касалось лишь Миссисипи, теперь власти и других штатов США смогут учитывать данное прецедентное решение, чтобы мотивировать запреты на аборты.

Член Верховного суда Сэмюэл Алито в пятницу в пояснении к вердикту отметил, что в конституции США ничего не говорится про право граждан на аборты. Кроме того, там нет указаний на то, что право американцев на свободу подразумевает, в частности, право на аборты. Кроме того, в суде пришли к выводу, что в данном вопросе судьям нужно было принимать решение без оглядки на прецеденты: решения, принятые Верховным судом США в прошлом по похожим делам.

Сам по себе вердикт, как отмечают СМИ, не означает, что отныне в США запрещено проводить аборты. Речь скорее идет о том, что Верховный суд в принципе считает запрет на аборт допустимой мерой. Тем не менее, по мнению американских СМИ, решение суда даст возможность властям штата при желании ужесточить условия, при которых они будут считать аборт законной мерой.

Власти американских штатов уже давно самостоятельно регулируют вопрос об абортах. Как правило, "республиканские" штаты ограничивают аборты значительно жестче, чем "демократические". При этом на данный момент, ни в одном из американских штатов нет мер, согласно которым решение женщины сделать аборт может считаться уголовным преступлением.

В настоящее время большинство из девяти судей в Верховном суде – консерваторы: по своим убеждениям они близки к Республиканской партии. Судьи-консерваторы считают правильным буквально трактовать все положения Конституции США. В частности, троих таких судей назначил в годы своего президентства Дональд Трамп.

Находящиеся в меньшинстве судьи-либералы, напротив, считают, что нельзя дословно понимать Конституцию, так как в США этот документ был составлен еще в XVIII веке и потому – не учитывает современные реалии.