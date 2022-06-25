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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

В Луганске рассказали об операции по эвакуации 800 мирных жителей с завода "Азот"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Народной милиции Луганской народной республики совместно с чеченским спецназом эвакуировали с химического завода "Азот" в Северодонецке 800 мирных жителей, сообщил в субботу представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня ночью была проведена беспрецедентная по своей решительности операция по забросу лучших специалистов подразделений Народной милиции, спецназа Чеченской Республики "Ахмат" на территорию промзоны завода "Азот" для организации и обеспечения эвакуации мирного населения из убежищ, где украинские войска фактически держали их в плену. Операция прошла успешно", - сказал он журналистам.

Филипоненко уточнил, что из промзоны завода "Азот" эвакуировано "более 800 человек". "Продолжается зачистка и эвакуация людей из подвалов", - отметил представитель военного ведомства ЛНР.

В миреКадыров заявил о взятии под российский контроль промзоны и аэропорта СеверодонецкаЧитать подробнее

Ранее в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль промышленной зоны и аэропорта в Северодонецке.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под полный контроль жилых кварталов города.

17 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о начале сдачи в плен украинских военных, блокированных союзными силами ЛНР и РФ на заводе "Азот" в Северодонецке.

Хроника 24 февраля – 25 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Северодонецк Азот
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