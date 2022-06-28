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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Белорусский оппозиционер Тихановский внесен в список причастных к терроризму

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - КГБ Белоруссии внес оппозиционного блогера Сергея Тихановского в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Соответствующая запись появилась в документе, публикуемом на сайте ведомства.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Оппозиционер был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранительных органов, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

5 мая 2021 года Генпрокуратура направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению оппозиционеров Тихановского, Николая Статкевича и других лиц, проходящих по одному делу.

Тихановского, Сакова, Попова (модератора соцсетей "Страны для жизни", гражданина России) обвинили по статьям об организации массовых беспорядков; распространении материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозах в адрес главы Центризбиркома; организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти.

Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Остальные пятеро фигурантов "дела Тихановского" получили от 14 до 16 лет лишения свободы.

Белоруссия Сергей Тихановский
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