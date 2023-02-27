Белорусскому блогеру и политику Сергею Тихановскому вынесли еще один приговор

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Приговоренный в декабре 2021 года к 18 годам лишения свободы белорусский оппозиционный блогер Сергей Тихановский получил еще один приговор - полтора года лишения свободы за неповиновение администрации исправительного учреждения. Об этом сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

Суд города Жодино признал Тихановского виновным по ч.2 ст.411 УК Белоруссии (злостное неповиновение требованиям администрации учреждения).

С августа 2022 года Тихановский был переведен на тюремный режим на три года.

"При отбывании наказания в названном пенитенциарном учреждении Тихановский с августа по ноябрь 2022 года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения, в том числе нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников ИУ, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты, за что неоднократно подвергался взысканиям", - заявили в Генпрокуратуре.

В суде Тихановский вину не признал.

По совокупности приговоров суд назначил ему 15 лет 9 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием 2 лет 5 месяцев 18 дней в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима.

Новый приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Тихановский хотел выдвигаться на президентские выборы 2020 года, но не смог зарегистрироваться, так как отведенные для процедуры сроки был под арестом. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана. Тихановского снова задержали 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения жены кандидатом в президенты.

Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы 14 декабря 2021 года за разжигание социальной вражды, подготовку беспорядков и воспрепятствованию работе Центризбиркома. Верховный суд Белоруссии 1 июня 2022 года оставил этот приговор неизменным.