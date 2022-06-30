Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Турция направит в США делегацию для обсуждения поставок самолетов F-16

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Турция в скором времени отправит в США делегацию, которая будет обсуждать вопрос поставок Анкаре американских истребителей F-16, заявил турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган.

"Президент Джо Байден предпримет искренние усилия по обеспечению поставок Турции самолетов F-16", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита стран НАТО.

"Надеюсь, что результаты станут иллюстрацией дружбы и солидарности Турции и США. Турецкая делегация вскоре отправится в Вашингтон", - отметил он.

В свою очередь, президент США Джо Байден ранее в четверг заявил, что "США должны продать Турции истребители F-16". Он также выразил уверенность, что ему удастся получить одобрение со стороны Конгресса для этого шага.

Осенью прошлого года Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35. Из нее Анкару исключили несколько лет назад после того, как она приобрела российские С-400. В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400. США считали, что РФ может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

США Турция F-16
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП

В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП

Лондон направит в Боснию и Герцеговину военных экспертов для борьбы с влиянием извне

Пандемия коронавируса

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Uniper начал обсуждать с властями ФРГ меры поддержки его бизнеса

Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило о добровольном выводе военных с украинского острова Змеиный

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });