Песков отказался комментировать сообщения СМИ на тему референдумов в ЛНР и ДНР

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что для Москвы сейчас приоритетны референдумы о присоединении к России ЛНР и ДНР, а не на всех контролируемых РФ территориях Украины.

"Нет, нужно обращаться к этому изданию, почему они такие делают выводы и заявления", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ о том, что российские власти не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины, контролируемых РФ, а приоритетом на данный момент являются референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР.