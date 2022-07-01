В ЛНР заявили об установлении контроля над окраинами Лисичанска

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Населённые пункты Приволье и Шипиловка на Луганщине в пятницу перешли под контроль союзных сил Народной милиции Луганской народной республики и Вооружённых сил РФ, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Противник понес крупные потери в живой силе и технике", - сказал Филипоненко журналистам в пятницу.

Приволье и Шипиловка - это окраины города Лисичанск на западе Луганской области Украины.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило о выходе российской армии и войск ЛНР к Лисичанску. "За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он заявил, что продолжается "успешное наступление в районе Лисичанска". "Украинская армия в данном районе несет большие потери. Только в населённом пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском - 70. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска", - сообщил Конашенков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.