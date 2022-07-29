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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Донецке сообщили, что дело британских наемников передается в суд ДНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Дело иностранных наемников Дилана Хили и Эндрю Хилла направляется в суд, сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на информированный источник в пятницу.

"Уже вопрос стоял в переводе обвинительного заключения, подготовке и передаче дела в суд. Все следственные действия уже проведены, остаются только технические моменты (для передачи дела в суд)", - приводятся в сообщении агентства слова источника.

По данным ДАН, обвинения британским военным предъявлены по статье "Наемничество".

Британцы были взяты в плен в ходе боестолкновений в Донбассе весной 2022 года.

ДНР
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