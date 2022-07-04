Стрелка из Копенгагена отправили на лечение на время расследования

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Двадцатидвухлетний датчанин, устроивший стрельбу в Копенгагене, на протяжении 24 дней будет находиться в психиатрической лечебнице, в то время как расследование будет продолжаться, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Полиция не называла вероятный мотив нападения на посетителей торгового центра в воскресенье, но пока ничто не указывает на то, что это был акт терроризма. Предполагается, что нападавший действовал один и выбирал жертв случайным образом. Его личность не раскрывается в соответствии с решением суда.

В результате нападения погибли три человека: двое 17-летних подростков и 47-летний россиянин. Еще четыре человека были госпитализированы в критическом состоянии.

Стрельба произошла в квартале Копенгагена, находящемся между центром города и международным аэропортом.