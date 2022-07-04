Россия осудила авиаудары Израиля по Сирии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала категорически неприемлемыми израильские авиаудары по сирийской территории.

"Продолжающиеся удары Израиля по территории САР категорически неприемлемы. Решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и базовые нормы международного права, и требуем их безусловного прекращения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

2 июля израильские боевые самолеты выпустили несколько реактивных снарядов по объектам в провинции Тартус Сирийской Арабской Республики. По поступающим сообщениям, в результате авианалета получили ранения два мирных жителя. Причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.