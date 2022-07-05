Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В городе Филадельфия (американский штат Пенсильвания) во время стрельбы были ранены два полицейских, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент со стрельбой произошел во время праздничного фейерверка по случаю Дня независимости США, за которым наблюдали десятки тысяч жителей.

После стрельбы люди в панике убегали с места происшествия, возникла давка, говорится в сообщении.

Данных о стрелке и других подробностей не приводится. "Не похоже, чтобы кто-то был взят под стражу", - сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла также в городе Хайленд-Парк возле Чикаго в ходе праздничного парада. По меньшей мере, шесть человек погибли, 24 ранены.

Правоохранители задержали Роберта И. Кримо III, которого подозревают в стрельбе.