Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:55

Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В городе Филадельфия (американский штат Пенсильвания) во время стрельбы были ранены два полицейских, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент со стрельбой произошел во время праздничного фейерверка по случаю Дня независимости США, за которым наблюдали десятки тысяч жителей.

После стрельбы люди в панике убегали с места происшествия, возникла давка, говорится в сообщении.

Данных о стрелке и других подробностей не приводится. "Не похоже, чтобы кто-то был взят под стражу", - сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла также в городе Хайленд-Парк возле Чикаго в ходе праздничного парада. По меньшей мере, шесть человек погибли, 24 ранены.

Правоохранители задержали Роберта И. Кримо III, которого подозревают в стрельбе.

США Филадельфия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 5 июля

Япония запретила импорт золота из РФ, а также оказание аудиторских и консалтинговых услуг

Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов

Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов

Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Полиция США назвала имя подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Полиция США назвала имя подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи

В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго

Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт

Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт

Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте

Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте

Россия осудила авиаудары Израиля по Сирии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });