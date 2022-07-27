Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

В Турции за полгода скончались 50 российских туристов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии на отдыхе в Турции скончались по разным причинам 50 граждан РФ, кроме того, среди туристов наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, сообщил посол России в этой стране Алексей Ерхов.

"За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины - хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП. В последний месяц появилась казалось забытая тенденция: наличие среди наших туристов заболеваний COVID-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ерхов отметил, что за последние два месяца сотрудники Генконсульства зафиксировали 10 серьезных ДТП, в которых пострадали порядка 50 российских граждан.

Посол сообщил, что в соцсетях и СМИ нередко появляются новости о конфликтах на курортах Турции между иностранными и российскими туристами "то ли на межнациональной, то ли на политической почве".

"Хочу предложить тем, кто сталкивается с подобного рода инцидентами, незамедлительно обращаться в Генконсульство в Анталье. Сотрудники окажут квалифицированную помощь. И могу заверить, что незамеченными такие случаи не останутся, а виновные в происшествии не останутся без наказания. Я надеюсь, что наши туристы в такой ситуации эту опцию активируют", - заключил Ерхов.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ ожидает начала поставок зерна с Украины в ближайшее время

МИД РФ ожидает начала поставок зерна с Украины в ближайшее время

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Китай осуществил первый запуск твердотопливной ракеты "Лицзянь-1"

Единственный мост через Днепр в Херсоне перекрыли для движения после ракетного удара

Что случилось этой ночью: среда, 27 июля

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Что произошло за день: вторник, 26 июля

Пандемия коронавируса

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Байден завершил курс лечения от COVID-19
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });