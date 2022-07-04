Турция расследует происхождение зерна на задержанном у ее берегов российском сухогрузе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Турция инициировала расследование происхождения зерна, которое перевозил задержанный сухогруз "Жибек жолы" под российским флагом, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных турецких чиновников.

"Турция начала расследование по поводу происхождения зерна, обнаруженного на борту российского судна после того, как Украина заявила, что груз похитили у нее, сообщили на условиях анонимности высокопоставленные официальные лица Турции, которые непосредственно знают ситуацию", - говорится в сообщении.

По данным чиновников, "Жибек Жолы" пришвартовали в порту турецкого города Карасу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник о необходимости разобраться в ситуации с задержанием российского сухогруза у берегов Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, сообщил, что Кремль не располагает информацией о задержании в Турции сухогруза под флагом РФ. "Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что есть смысл спрашивать в Минтрансе или МИД, - сказал Песков. - Турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство".