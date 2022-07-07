Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Минобороны РФ заявило об ударе по украинским военным на острове Змеиный

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об авиаударе по острову Змеиный, на который высадились украинские военные.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг, около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.

"Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области", - заявил Конашенков.

По его словам, попытка доставки флага на остров была предпринята украинскими военными "на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе".

Остров Змеиный, находящийся в северо-западной части Черного моря, перешел под контроль российских военных в течение первых дней специальной военной операции на Украине.

30 июня Конашенков сообщил о выводе российских военных с острова Змеиный. По его словам, это было сделано "в качестве шага доброй воли", как демонстрация того, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна и сельхозпродукции.

Представитель Минобороны РФ на брифинге в четверг также заявил, что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации и складам трех бригад армии Украины в районе города Артемовск в Донбассе.

"В районе города Артемовск Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

"На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин", - сообщил Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на соледарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысяч человек, что составляет 60 процентов ее численного состава", - сказал Конашенков.

"Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, ее потери превысили 80 процентов численного состава", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по центру подготовки ВСУ и базе иностранных наемников в Николаевской области.

"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка ДНР; а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очаков", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он также сообщил о нанесении ударов по трем взводам реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска, четырем артиллерийским батареям в районе Северска и артиллерийскому взводу 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Горловки в ДНР.

Хроника 24 февраля – 07 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Импортеры СПГ ждут нехватки газа в Европе в ближайшие несколько зим

Борис Джонсон намерен уйти в отставку

Борис Джонсон намерен уйти в отставку

Почти половина британского правительства ушла в отставку

Почти половина британского правительства ушла в отставку

Brent подорожала до $101,6 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 июля

Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" проводит операции вблизи Балкан

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" проводит операции вблизи Балкан

РФ, КНР и Иран готовятся к серии военных учений в Латинской Америке

Что произошло за день: среда, 6 июля

Япония сообщила о появлении разведывательного корабля РФ у своего самого южного острова

Япония сообщила о появлении разведывательного корабля РФ у своего самого южного острова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });