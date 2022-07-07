Минобороны РФ заявило об ударе по украинским военным на острове Змеиный

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об авиаударе по острову Змеиный, на который высадились украинские военные.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг, около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.

"Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области", - заявил Конашенков.

По его словам, попытка доставки флага на остров была предпринята украинскими военными "на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе".

Остров Змеиный, находящийся в северо-западной части Черного моря, перешел под контроль российских военных в течение первых дней специальной военной операции на Украине.

30 июня Конашенков сообщил о выводе российских военных с острова Змеиный. По его словам, это было сделано "в качестве шага доброй воли", как демонстрация того, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна и сельхозпродукции.

Представитель Минобороны РФ на брифинге в четверг также заявил, что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации и складам трех бригад армии Украины в районе города Артемовск в Донбассе.

"В районе города Артемовск Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

"На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин", - сообщил Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на соледарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысяч человек, что составляет 60 процентов ее численного состава", - сказал Конашенков.

"Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, ее потери превысили 80 процентов численного состава", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по центру подготовки ВСУ и базе иностранных наемников в Николаевской области.

"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка ДНР; а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очаков", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он также сообщил о нанесении ударов по трем взводам реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска, четырем артиллерийским батареям в районе Северска и артиллерийскому взводу 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Горловки в ДНР.