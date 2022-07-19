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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Генсек ООН вновь призвал обеспечить доступ продовольствия из РФ и Украины на мировые рынки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Немедленное возвращение продовольствия из России и Украины на мировые рынки поможет избежать катастрофы во многих регионах, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. Следующий год может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если мы будем действовать сейчас и будем делать это сообща", - говорится в видеообращении Гутерриша, которое транслировалось на мероприятии в штаб-квартире ООН, посвященном продовольственной безопасности.

Генсек организации в последние месяцы часто предупреждал о риске голода в мире в случае, если не удастся решить проблемы с поставками продукции АПК из РФ и Украины.

"Это означает, что нужно немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия из Украины, а также продовольствия и удобрений из России, и сохранение открытой международной торговли", - подчеркнул Гутерриш.

13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции. Российская делегация представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции с Украины.

ООН Россия Украина Антониу Гутерриш
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