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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 552,5 млн

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 552 497 884, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 344 720 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 88 263 393 заболевших и 1 019 083 умерших.

Индия - 43 566 739 заразившихся и 525 305 скончавшихся.

Бразилия - 32 687 680 инфицированных и 672 790 летальных исходов.

Франция - 32 016 207 заразившихся и 150 893 погибших.

Германия - 28 808 614 заболевших и 141 627 умерших.

Великобритания - 23 086 282 инфицированных и 181 397 скончавшихся.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 816,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 119 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 121, во Франции - 2 286, в Германии - 1 680, в Великобритании - 2 634.

коронавирус университет Джонса Хопкинса
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