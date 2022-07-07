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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Полицейские в Гренобле застрелили вооруженного человека

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники французской полиции в четверг застрелили в центре Гренобля вооруженного человека, подтвердила местным журналистам городская прокуратура.

Ранее региональная газета "Дофине либере" написала, что двое мужчин разъезжали на скутере по городу, один из них был вооружен "крупным боевым оружием", которое направил на подъехавших полицейских.

Те в ответ выстрелили в вооруженного человека, убив его.

Место события немедленно блокировали правоохранители, сообщают СМИ, не приводя других подробностей.

Прокуратура Гренобля обещала в дальнейшем предоставить больше информации об этом инциденте.

Франция Гренобль
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