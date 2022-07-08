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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Что случилось этой ночью: пятница, 8 июля

Ратификация вступления Швеции и Финляндии в НАТО сеймом Польши, убийство полицией вооруженного человека в Гренобле, возможная доставка танкерами нефтепродуктов в Балтийск

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сейм Польши единогласно ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее такие протоколы утвердили Эстония, Исландия, Канада.

- Полицейские в Гренобле застрелили вооруженного человека. Двое мужчин разъезжали на скутере по городу, один из них направил оружие на подъехавших полицейских, которые выстрелили в ответ.

- Из-за полной загрузки паромов нефтепродукты в Балтийск могут доставить танкерами. ФГУП "Росморпорт" считает, что это позволит существенно увеличить объемы транспортировки прочих грузов.

- Джонсон пообещал до окончания срока полномочий не менять политику правительства. Среди приоритетов он выделил программу Консервативной партии и вопросы, беспокоящие граждан, в частности, цены на энергоресурсы и транспорт.

- Эксперт Роспотребнадзора счел возможным подъем заболеваемости COVID-19 в России. Это может произойти при появлении новых подвариантов вируса и снижении коллективного иммунитета.

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