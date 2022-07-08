Британский депутат Тугенхат объявил о выдвижении кандидатуры на пост лидера консерваторов

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат первым из представителей Консервативной партии заявил, что собирается выдвигать кандидатуру на пост лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра королевства.

"Я уже служил - сначала в армии, а теперь в парламенте. Надеюсь снова ответить на призыв в качестве премьер-министра. Пришло время начать с чистого листа. Пришло время для обновления", - приводят британские СМИ слова политика.

Со своей стороны, министр транспорта Грант Шэппс и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид пока что обдумывают целесообразность участия в борьбе за пост лидера консерваторов, официально о решении пока не сообщали, отмечает Sky News.

Телеканал напоминает, что вице-премьер Великобритании Доминик Рааб уже сообщал, что не собирается выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов.

В четверг британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. В декабре того же года на парламентских выборах Консервативной партии Джонсона удалось получить 365 мест и обеспечить себе абсолютное большинство, благодаря чему позже палата общин большинством голосов приняла Закон о выходе из Евросоюза. При Джонсоне 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС, который тянулся с 2016 года.

Наблюдатели отмечали, что Джонсон входит в число лидеров западных стран, более всех настаивавших на жестких санкциях против России за украинский кризис.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.

Так, в конце 2021 года в сети появились первые кадры с вечеринками на Даунинг-стрит в период строгого локдауна в городе, введенного в связи с коронавирусом COVID-19. Это привело к публикации доклада с расследованием этих вечеринок старшей сотрудницей аппарата британского правительства Сью Грей. В докладе, в котором описывались мероприятия, прошедшие в 2020-2021 годах, приводится информация о многократных нарушениях ограничений против коронавируса. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях, описанных в докладе, чем вызвал недовольство среди политиков и публики, что сопровождалось призывами к отставке.

При этом лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер обвинил Джонсона во "введении в заблуждение" парламента заявлениями о том, что сотрудники Даунинг-стрит не нарушали никаких ограничений. А согласно одобренному лично Джонсоном кодексу поведения членов правительства, предоставление ложной информации парламенту грозит уходом в отставку.

6 июня 2022 года состоялось голосование о доверии Джонсону после того, как не менее 15% депутатов от Консервативной партии, 54 человека, направили председателю так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэру Грэму Брэди письма о недоверии премьеру. Джонсон выдержал вотум, получив поддержку 211 однопартийцев. При этом 148 депутатов-консерваторов выразили недоверие Джонсону, всего на 32 меньше, чем было необходимо для его отставки.

Месяц спустя, 5 июля 2022 года, Джонсон оказался в центре еще одного скандала: выяснилось, что в феврале 2022 года он назначил на должность заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, которого в 2019 году обвиняли в сексуальных домогательствах. В июне 2022 года в отношении Пинчера возникли аналогичные обвинения, потом всплыла история трехлетней давности и возник вопрос, почему Джонсон назначил его на пост. Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр был осведомлен о расследовании в отношении Пинчера в 2019 году, однако позже Джонсон признался, что знал о поведении политика и извинился за его назначение. Это вызвало новую волну недовольства среди однопартийцев Джонсона и массовый уход в отставку нескольких министров и секретарей, в том числе главы Минфина Риши Сунака и главы Минздрава Саджида Джавида.