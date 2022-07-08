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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Рябков сообщил о просьбе США признать задержанных на Украине наемников комбатантами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Соединённые Штаты обращались с просьбой признавать задержанных на Украине американских наемников комбатантами, однако диалога по этому вопросу нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Насколько я понимаю, продолжение тема не получила. Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться соответствующие обязательства", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, ведётся ли диалог с США по задержанным на Украине наемникам.

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"Следствие, которое продолжается, как я понимаю, в отношении этих лиц, конкретику обстоятельств их появления в зоне боевых действий и той роли, которую они там играли, определит", - добавил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне Вооруженных сил Украины и националистических батальонов - это "один из новых серьёзнейших проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада".

"Мы неоднократно предупреждали граждан группы недружественных для России государств - воздерживаться от авантюрных планов "проявить себя на поле боя" на Украине. Те, кто с этими предупреждениями не считается, пожинают плоды собственного человеконенавистничества и неготовности воспринимать реальность, которая сложилась в этом регионе", - сказал Рябков.

МИД РФ США Украина
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