Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве, сообщил правозащитный центр "Весна".

Предприниматель Тихановский с 2019 года начал ездить по стране, разговаривать с людьми и снимать видеоролики. Он собирался выдвинуться на президентские выборы в 2020 году, но избирком отказался принять у него документы. Вместо него на выборы пошла его жена Светлана. Сергей возглавил ее избирательный штаб.

29 мая 2020 года Тихановского задержали в Гродно во время сбора подписей в поддержку выдвижения Светланы. С тех пор он находился в заключении.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков. Верховный суд Белоруссии 1 июня подтвердил этот приговор.

Сергей Тихановский Светлана Тихановская Белоруссия Верховный суд Белоруссии Гродно Могилев Весна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и главы Роскомнадзора

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

РФ и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по позициям ВСУ в городах Николаев и Очаков

Синдзо Абэ умер после покушения

Синдзо Абэ умер после покушения

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Полиция назвала мотив покушения на Синдзо Абэ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });