Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве, сообщил правозащитный центр "Весна".

Предприниматель Тихановский с 2019 года начал ездить по стране, разговаривать с людьми и снимать видеоролики. Он собирался выдвинуться на президентские выборы в 2020 году, но избирком отказался принять у него документы. Вместо него на выборы пошла его жена Светлана. Сергей возглавил ее избирательный штаб.

29 мая 2020 года Тихановского задержали в Гродно во время сбора подписей в поддержку выдвижения Светланы. С тех пор он находился в заключении.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков. Верховный суд Белоруссии 1 июня подтвердил этот приговор.