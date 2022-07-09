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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

США выделят дополнительную гумпомощь Украине на $368 млн

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон выделяет дополнительную гуманитарную помощь Украине на $368 млн, эти средства пойдут на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом.

В этом транше помощи $288 млн пойдут по линии Госдепартамента, и более $80 млн через Агентство США по международному развитию (USAID).

Средства будут использованы для обеспечения пострадавших продовольствием, питьевой водой, денежной помощью, доступным жильем, неотложной медицинской помощью, а также на логистику и координацию гуманитарных вопросов.

С февраля этого года Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь Украине на сумму более $1,28 млрд.

США Украина
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