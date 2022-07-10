NYT сообщила, что в США засомневались в безграничных возможностях по оказанию помощи Киеву

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В США высказываются сомнения в том, что Вашингтон и Запад смогут продолжать поставки оружия и боеприпасов Украине на нынешнем уровне без ущерба собственной боевой готовности, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что, по оценкам как официальных лиц, так и аналитиков, "военная помощь, одобренная Конгрессом, продлится до второго квартала следующего года", но вопрос в том, получится ли оказывать ее в дальнейшем.

"Президент Байден поклялся поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-либо другой не может сказать, как долго это продлится или сколько еще Соединенные Штаты и их союзники могут сделать на расстоянии, избегая прямого военного вмешательства", - говорится в публикации.

Газета отмечает: "Официальные лица признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе иссякнут; хотя Соединенные Штаты санкционировали военную и иную помощь Киеву на $54 млрд, никто не ожидает еще одного чека на $54 млрд, когда первый будет израсходован".

В связи с этим, напоминает издание, Вашингтон "призвал другие страны предоставить Украине оставшиеся запасы оружия советского производства, с которым украинцы более знакомы".

Как считает газета, это будет одним из пунктов повестки дня в ходе поездки Байдена на Ближний Восток на следующей неделе, поскольку некоторые арабские страны "когда-то были клиентами Москвы" в плане поставок оружия.

Тем не менее, пишет The New York Times, "будет трудно поддерживать тот же уровень материальной помощи, поскольку усталость от войны растет по обе стороны Атлантики".

Ранее издание Politico сообщило об усталости населения Запада от поддержки Украины. Газета отметила, что "мировые лидеры опасаются, что общественность скоро не будет готова к такой борьбе".