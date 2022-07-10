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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

Экс-министр здравоохранения Великобритании и бывший глава МИД поборются за пост премьера

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант вступают в гонку за пост премьер-министра, сообщает The Telegraph.

"Саджид Джавид и Джереми Хант поставили снижение налогов в центр борьбы за Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра - ИФ), оба члена парламента выдвинули свои кандидатуры в (интервью - ИФ) The Telegraph с обещаниями сократить корпоративный налог", - говорится в статье.

Накануне британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что не будет бороться за пост лидера Консервативной партии, который станет главой правительства.

В пятницу о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра объявил бывший глава Минфина Британии Риши Сунак.

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. В декабре того же года на парламентских выборах Консервативной партии Джонсона удалось получить 365 мест и обеспечить себе абсолютное большинство, благодаря чему позже палата общин большинством голосов приняла Закон о выходе из Евросоюза. При Джонсоне 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС, который тянулся с 2016 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.

Так, в конце 2021 года в сети появились первые кадры с вечеринками на Даунинг-стрит в период строгого локдауна в городе, введенного в связи с коронавирусом COVID-19. Это привело к публикации доклада с расследованием этих вечеринок старшей сотрудницей аппарата британского правительства Сью Грей. В докладе, в котором описывались мероприятия, прошедшие в 2020-2021 годах, приводится информация о многократных нарушениях ограничений против коронавируса. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях, описанных в докладе, чем вызвал недовольство среди политиков и публики, что сопровождалось призывами к отставке.

При этом лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер обвинил Джонсона во "введении в заблуждение" парламента заявлениями о том, что сотрудники Даунинг-стрит не нарушали никаких ограничений. А согласно одобренному лично Джонсоном кодексу поведения членов правительства, предоставление ложной информации парламенту грозит уходом в отставку.

6 июня 2022 года состоялось голосование о доверии Джонсону после того, как не менее 15% депутатов от Консервативной партии, 54 человека, направили председателю так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэру Грэму Брэди письма о недоверии премьеру. Джонсон выдержал вотум, получив поддержку 211 однопартийцев. При этом 148 депутатов-консерваторов выразили недоверие Джонсону, всего на 32 меньше, чем было необходимо для его отставки.

Месяц спустя, 5 июля 2022 года, Джонсон оказался в центре еще одного скандала: выяснилось, что в феврале 2022 года он назначил на должность заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, которого в 2019 году обвиняли в сексуальных домогательствах. В июне 2022 года в отношении Пинчера возникли аналогичные обвинения. Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр был осведомлен о расследовании в отношении Пинчера в 2019 году, однако позже Джонсон признался, что знал о поведении политика и извинился за его назначение. Это вызвало новую волну недовольства среди однопартийцев Джонсона и массовый уход в отставку нескольких министров и секретарей, в том числе главы Минфина Сунака и главы Минздрава Саджида Джавида.

Великобритания Саджид Джавид Джереми Хант
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