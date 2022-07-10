Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен должен на следующей неделе посетить Японию, чтобы по случаю трагической гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выразить соболезнования японским лидерам и народу страны, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен отправится в Токио, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и встретиться с высокопоставленными японскими официальными лицами", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

Дипломат отметил, что "американо-японский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и никогда не был сильнее".

Похороны Абэ назначены на 12 июля. Он был смертельно ранен 8 июля во время выступления на митинге, доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

Блинкен находится в Таиланде с визитом после участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 на индонезийском острове Бали.

Покушение на Синдзо Абэ

9
Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами, подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэОказание помощи бывшему премьер-министру Японии Синдзо АбэЭкс-премьер Синдзо Абэ был доставлен на вертолете в больницу в городе КасихараЖители Токио получают экстренные выпуски газет с информацией о покушенииАвтомобили экстренных служб на железнодорожном вокзале НарыЭкс-премьер Японии выступает с предвыборной речью в городе Нара незадолго до стрельбыЖители Нары у места происшествияЭкстренные службы на месте происшествияЗадержание подозреваемого в покушении на убийство Синдзо Абэ
Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами, подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
США Япония Энтони Блинкен Синдзо Абэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взятии Григоровки под контроль

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в Баку

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Лидеры партий Шри-Ланки захотели видеть новым президентом спикера парламента

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });